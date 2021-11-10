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К МКС 12 ноября приблизится космический мусор

В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что в данный момент проводится расчет траекторий и уточняются параметры сближения
МКС NASA
Описание
МКС
© NASA

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Фрагмент китайского спутника Fengyun-1C сблизится с МКС утром 12 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"По предварительной информации, фрагмент космического аппарата Fengyun-1C сблизится с Международной космической станцией 12 ноября около 4 утра по московскому времени. В данный момент проводится расчет траекторий и уточняются параметры сближения", - отметили в пресс-службе.

Fengyun-1C - китайский метеорологический спутник. 11 января 2007 года Китай провел успешное испытание собственного противоспутникового оружия. Метеоспутник FY-1C серии Fengyun, находящийся на орбите высотой 865 км, был уничтожен прямым попаданием противоспутниковой ракеты, запущенной с мобильной пусковой установки на космодроме Сичан.

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