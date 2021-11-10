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Российская компания представила модель спутника для мониторинга парниковых газов

Запустить тестовую модель хотят в 2022 году
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Описание
Генеральный директор ООО "СР климатическая мониторинговая система" Валентин Уваров, основатель и генеральный директор частной космической компании Success Rockets Олег Мансуров, заместитель генерального директора частной космической компании Success Rockets Дарья Чудная и главный конструктор по спутникостроению Success Rockets Александр Шаенко (на втором плане)
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС, 10 ноября. Частная российская космическая компания Success Rockets представила на 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СOP26) в Глазго демонстрационную модель спутника для мониторинга основных парниковых газов "Диана". Об этом пишет пресс-служба компании.

"Success Rockets разрабатывает прототип первого российского специализированного спутника для мониторинга основных климатически активных веществ. Впервые демонстрационная модель этого спутника представлена на конференции по климату в Глазго", - отметили в пресс-службе.

На борту космического аппарата будут установлены спектрометры для измерения содержания в атмосфере основных парниковых газов: углекислого газа, метана, закиси азота и других. "Запуск тестового спутника планируется во второй половине 2022 года, а начало его эксплуатации - в 2023 году", - уточнили в Success Rockets.

В компании подчеркнули, что ведут переговоры с "Главкосмосом" по согласованию запуска космического аппарата "Диана" на одной из ракет госкорпорации "Роскосмос".

Компания планирует создать глобальную климатическую мониторинговую систему, которая будет состоять из спутникового сегмента, наземной инфраструктуры и программно-аппаратного комплекса, сопряженного с наземными средствами автоматического и инструментального контроля. Космическая часть будет представлять из себя группировку из нескольких десятков спутников.

Теги
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