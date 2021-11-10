Орбиту МКС скорректируют для уклонения от космического мусора

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) будет увеличена на 1,2 км в среду вечером, чтобы избежать столкновения с космическим мусором. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

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Как уточнили в госкорпорации, с целью уклонения от космического мусора специалисты службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш провели расчет коррекции орбиты МКС.

"В среду, 10 ноября, в 23:15 мск будут включены двигатели причаливания и ориентации пристыкованного к МКС транспортного грузового корабля "Прогресс МС-18", - отметили в пресс-службе.

Двигатели проработают 361 секунду. "После проведения корректирующего маневра средняя высота орбиты МКС увеличится на 1 240 м и составит 420,72 км", - добавили в пресс-службе.

Согласно данным Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), минимальное расстояние между МКС и космическим мусором составит чуть более 600 м.

Ранее в Роскосмосе сообщили ТАСС, что фрагмент спутника Fengyun-1C сблизится с МКС около 4:00 мск 12 ноября.

Fengyun-1C - китайский метеорологический спутник. 11 января 2007 года Китай провел успешное испытание собственного противоспутникового оружия. Метеоспутник FY-1C серии Fengyun, находящийся на орбите высотой 865 км, был уничтожен прямым попаданием противоспутниковой ракеты, запущенной с мобильной пусковой установки на космодроме Сичан.