Орбиту МКС подняли, чтобы избежать столкновения с космическим мусором

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована, чтобы избежать столкновения с фрагментом китайского спутника Fengyun-1C. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

"Высоту орбиты Международной космической станции увеличили в среду вечером, чтобы избежать столкновения с космическим мусором. По предварительным данным, после проведения маневра высота орбиты МКС увеличилась примерно на 1,2 км", - говорится в сообщении.

Маневр был проведен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-18", пристыкованного к МКС. Они были включены в 23:15 мск.

Согласно данным Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), минимальное расстояние между МКС и космическим мусором могло бы составить чуть более 600 м.

Ранее в Роскосмосе сообщили ТАСС, что фрагмент спутника Fengyun-1C сблизится с МКС около 04:00 мск 12 ноября.

Fengyun-1C - китайский метеорологический спутник. 11 января 2007 года Китай провел успешное испытание собственного противоспутникового оружия. Метеоспутник FY-1C серии Fengyun, находящийся на орбите высотой 865 км, был уничтожен прямым попаданием противоспутниковой ракеты, запущенной с мобильной пусковой установки на космодроме Сичан.