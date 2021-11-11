Харрис и Макрон договорились о расширении сотрудничества США и Франции в космосе

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Франция по итогам встречи в Париже вице-президента США Камалы Харрис и французского лидера Эмманюэля Макрона договорились о расширении сотрудничества двух стран в сфере космоса и кибербезопасности. Об этом сообщила в среду пресс-служба Белого дома.

"Вице-президент Харрис и президент Макрон согласились установить всеобъемлющий диалог США и Франции по космосу, чтобы усилить гражданское и коммерческое сотрудничество в космосе, а также сотрудничество в сфере национальной безопасности в космосе", - говорится в заявлении по итогам встречи.

В другом документе, который распространила пресс-служба Белого дома, отмечается также, что Харрис объявила о "расширении сотрудничества по космосу и поддержке усилий, направленных на развитие международного сотрудничества в сфере кибербезопасности". "В рамках этих усилий Франция является жизненно важным партнером в обеспечении безопасности и стабильности <...>, привлечения к ответственности действующих лиц, которые угрожают нашей национальной и экономической безопасности", - говорится в тексте.