Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал в среду вечером к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) был произведен в 21:04 по времени восточного побережья США (05:04 мск 11 ноября). В состав экипажа Crew Dragon вошли американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер. Им предстоит провести на орбите около шести месяцев.