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Запланированную на 16 ноября коррекцию орбиты МКС отменили

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Коррекция орбиты Международной космической станции (МКС), запланированная ранее на 16 ноября, отменена. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в четверг.

В госкорпорации напомнили, что в среду орбита МКС была откорректирована с целью уклонения от космического мусора. "Совершенный накануне маневр уклонения был просчитан баллистиками Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в госкорпорацию "Роскосмос") таким образом, что необходимость в коррекции 16 ноября отпала", - заявили в Роскосмосе.

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