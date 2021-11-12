Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к МКС

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту пристыковался в четверг к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Финальная стадия сближения корабля с МКС началась в 18:27 по времени восточного побережья США (02:27 мск 12 ноября). В 18:32 (02:32 мск 12 ноября) ведущий трансляции подтвердил успешную стыковку корабля с МКС. Она проходила в автоматическом режиме.

Запуск корабля был осуществлен в минувшую среду с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Это уже четвертый полет Crew Dragon к МКС с экипажем на борту. Первый старт состоялся 30 мая 2020 года, второй - 15 ноября 2020 года, третий - 23 апреля текущего года.

На борту Crew Dragon, получившего название Endurance ("Выносливость"), находятся американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер. Им предстоит провести на орбите около шести месяцев. Сейчас на станции находятся трое членов экипажа: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.