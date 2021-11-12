Четверо астронавтов перешли с корабля Crew Dragon на борт МКС

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Члены экипажа корабля Crew Dragon американской компании SpaceX после успешной стыковки перешли на борт Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Стыковка была в автоматическом режиме осуществлена 11 ноября в 18:32 по времени восточного побережья США (02:32 мск 12 ноября). После этого астронавт NASA Марк Ванде Хай, находящийся на борту МКС, приступил к подготовительным процедурам перед открытием люка. В 20:25 (04:25 мск 12 ноября) люк Crew Dragon был открыт, и спустя пару минут астронавты перешли на МКС.

В состав экипажа Crew Dragon, получившего название Endurance ("Выносливость"), вошли американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер, которые проведут на орбите около шести месяцев. На борту МКС они присоединились к Ванде Хаю и космонавтам Роскосмоса Антону Шкаплерову и Петру Дуброву.

Запуск корабля был осуществлен в минувшую среду с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Это уже четвертый полет Crew Dragon к МКС с экипажем на борту. Первый старт состоялся 30 мая 2020 года, второй - 15 ноября 2020 года, третий - 23 апреля текущего года.