Пролетевший над Санкт-Петербургом метеорит назвали неопасным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Метеорит, пролетевший над Санкт-Петербургом накануне, не представляет опасности для людей. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.
"Если бы был большой метеорит - был бы взрыв, была бы ударная волна. Как в Челябинске - не все увидели это, но все почувствовали это на себе. Про ударную волну, про взрыв ничего не было слышно. Скорее всего, это был метеор небольших размеров, порядка нескольких метров. Он просто сгорел в атмосфере", - рассказал Железнов.
Вечером 11 ноября жители Северо-Западного федерального округа увидели яркую вспышку в небе. В частности, она попала на видеокамеры "Лахта центра", самого высокого здания Петербурга. Пользователи интернета предположили, что это метеорит, однако где он упал, установить не удалось. Позже к диалогу подключились жители Карелии - они показали видеозаписи, где объект был более ярким и четким.
"Каждый год на землю выпадает десятки тысяч тонн метеоритного вещества в виде метеоров, болидов. Считать, что это какое-то редкое явление, нельзя. Почему стали чаще открывать? Потому что появились возможности для фото- и видеофиксации. Они и раньше падали с такой же интенсивностью, но просто если кто-то видел, рассказывал - ему могли просто не верить. А сейчас появились у всех телефоны, фотоаппараты, видеорегистраторы", - объяснил Железнов.