Пролетевший над Санкт-Петербургом метеорит назвали неопасным

"Если бы был большой метеорит - был бы взрыв, была бы ударная волна. Как в Челябинске - не все увидели это, но все почувствовали это на себе. Про ударную волну, про взрыв ничего не было слышно. Скорее всего, это был метеор небольших размеров, порядка нескольких метров. Он просто сгорел в атмосфере", - рассказал Железнов.

Вечером 11 ноября жители Северо-Западного федерального округа увидели яркую вспышку в небе. В частности, она попала на видеокамеры "Лахта центра", самого высокого здания Петербурга. Пользователи интернета предположили, что это метеорит, однако где он упал, установить не удалось. Позже к диалогу подключились жители Карелии - они показали видеозаписи, где объект был более ярким и четким.