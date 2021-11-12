Спутник "Глонасс-К" вывели из состава орбитальной группировки

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российский навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К" №701 выведен из состава орбитальной группировки. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении прикладного потребительского центра ГЛОНАСС.

"По сообщению центра управления системой ГЛОНАСС 11.11.2021 г. с 16:37 мск прекращены все работы с КА [космический аппарат] "Глонасс-К" №701 (20-я точка). КА выведен из состава орбитальной группировки ГЛОНАСС", - говорится в сообщении.

В октябре начальник отдела Центра управления системы ГЛОНАСС Рустам Яхин сообщил ТАСС, что летные испытания спутника "Глонасс-К" номер 701 успешно завершены. Он был запущен в феврале 2011 года с космодрома Плесецк в Архангельской области. Срок активного существования аппарата составляет 10 лет.

Сейчас орбитальная группировка ГЛОНАСС включает 25 космических аппаратов, 23 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один - на техобслуживании (орбитальная группировка ГЛОНАСС полного состава включает 24 аппарата).