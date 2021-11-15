МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Международная космическая станция (МКС) в ближайшее время сблизится с космическим мусором. Такая информация поступила от центра управления полетами в Хьюстоне, сообщили ТАСС в понедельник в Роскосмосе.

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"По информации центра управления полетами в Хьюстоне, в ближайшее время станция войдет в коридор возможного сближения с объектом космического мусора", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, согласно бортовым инструкциям, "в случае сближения МКС с потенциально опасным объектом экипаж в момент сближения должен находится в корабле".

На прошлой неделе в госкорпорации сообщили ТАСС, что фрагмент китайского спутника Fengyun-1C сблизится с МКС около 04:00 мск 12 ноября. Чтобы избежать столкновения с космическим мусором, высота орбиты МКС была увеличена примерно на 1,2 км. Позже была отменена запланированная на 16 ноября коррекция орбиты.