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Космонавт обнаружил возможное место утечки воздуха в отсеке модуля "Звезда"

Петр Дубов выявил подозрительный участок, обследуя промежуточную камеру модуля "Звезда"
Модуль "Звезда" NASA/Public Domain/Wikimedia Commons
Описание
Модуль "Звезда"
© NASA/Public Domain/Wikimedia Commons

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Петр Дубров, обследуя в выходные промежуточную камеру (ПрК) модуля "Звезда" в российском сегменте МКС, где продолжается утечка воздуха, обнаружил возможное место такой утечки. Об этом он проинформировал во время переговоров с Центром управления полетами (ЦУП).

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"Начал готовить периметр для прокладки шнура сегодня. Обнаружилось подозрительное место, занимался его изучением", - сказал Дубров, отвечая на вопрос о работах в ПрК. Трансляцию переговоров ведет NASA.

По словам космонавта, он сфотографировал указанный участок микроскопом с увеличительными стеклами. Видеосъемку работ не проводил.

В марте космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где обнаружили трещину и ряд возможных мест негерметичности. Все действия выполнялись под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и инженеров РКК "Энергия", работы по поручению гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина согласовывались со специалистами NASA.

В середине апреля космонавт Роскосмоса Иван Вагнер сообщил журналистам, что утечка воздуха снизилась в три раза после герметизации трещин.

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