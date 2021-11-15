Сближавшийся с МКС космический мусор удалился от станции

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Орбита космического мусора, который сближался с МКС, отдалилась от орбиты станции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в понедельник.

"Орбита объекта, из-за которого экипаж сегодня был вынужден, согласно штатным процедурам, перейти в космические корабли, отдалилась от орбиты МКС, станция находится в зеленой зоне", - сказали в госкорпорации. Как уточнили в Роскосмосе, сейчас экипаж МКС штатно выполняет работы по программе полета.

Ранее в Роскосмосе ТАСС сообщили, что МКС скоро сблизится с космическим мусором. Такая информация поступила от Центра управления полетами в Хьюстоне. Согласно бортовым инструкциям, "в случае сближения МКС с потенциально опасным объектом экипаж в момент сближения должен находиться в корабле".

Во время первых двух сближений с обломками российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай перешли в "Союз МС-19", американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также немецкий астронавт Маттиас Маурер - на борт Crew Dragon.

В третий раз космонавты не укрывались, а осуществляли работы на станции в обычном режиме.