NASA собирает информацию по инциденту с космическим мусором

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. NASA собирает информацию относительно инцидента с космическим мусором, из-за которого экипажу на МКС пришлось переходить в космические корабли. Об этом сообщил ТАСС в понедельник представитель ведомства Ли Кэшьер, комментируя утверждения телекомпании CNN о том, что обломки могли появиться в результате испытания Россией противоспутникового оружия.

"Мы собираем соответствующую информацию", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что она будет опубликована позднее.

Как утверждает СNN со ссылкой на двух американских чиновников, имена которых не называются, обломки могли появится в результате испытаний Россией противоспутникового оружия.

В декабре прошлого года Пентагон обвинил Россию в проведении испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата. В апреле того же года США выступили с аналогичным заявлением. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда назвала высказывания командующего Космическими силами США генерала Джона Реймонда "инициированной Вашингтоном целенаправленной кампанией по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве". Она также подтвердила готовность России обсуждать космическую деятельность с участием представителей заинтересованных ведомств и организаций обеих сторон.

В августе этого года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал обвинения американской стороны на этот счет обычной пропагандой. Он подчеркнул, что США "сами создают противоспутниковое оружие, сами его испытывают".