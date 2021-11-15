Источник: Рогозин 16 ноября обсудит с NASA ситуацию с космическим мусором

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин проведет во вторник встречу с прибывшими в Москву представителями NASA, во время которой в том числе будет обсуждаться вопрос сближения МКС с космическим мусором. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Завтра в 11:00 мск генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин проведет переговоры с представителями NASA. Планируется обсуждение сближения космического мусора с МКС, произошедшего в понедельник", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, встреча была запланирована ранее, однако из-за ситуации, сложившейся в понедельник, круг обсуждаемых вопросов будет расширен. С американской стороны в переговорах примут участие руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано, а также помощник директора NASA Роберт Кабана.

В понедельник МКС несколько раз сблизилась с космическим мусором. Такая информация поступила от Центра управления полетами в Хьюстоне. Во время первых двух сближений с обломками российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай перешли в "Союз МС-19", американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также немецкий астронавт Маттиас Маурер - на борт Crew Dragon.

Позже глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс обвинил Россию в испытании противоспутникового оружия, которое, по мнению Вашингтона, создало угрозу МКС.