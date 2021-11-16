В Минобороны назвали лицемерием попытки США обвинить Россию в создании рисков для МКС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Минобороны России считает лицемерными утверждения Госдепартамента и Пентагона, которые попытались обвинить РФ в создании рисков для Международной космической станции (МКС). Об этом заявили в военном ведомстве во вторник.

"В Минобороны России считают лицемерными заявления представителей Госдепартамента и Пентагона, попытавшихся обвинить Российскую Федерацию в создании "рисков" для космонавтов Международной космической станции и призвавших "разработать универсальные нормы, которыми бы руководствовалось мировое сообщество при освоении космического пространства", - заявили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что Россия на протяжении ряда лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. "Проект этого договора внесен в ООН. Однако США и их союзники его принятие блокируют. Вашингтон открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ напомнили, что в 2020 году США создали Космическое командование и официально приняли новую стратегию по космосу, одной из главных целей которой является "создание комплексного военного преимущества в космосе".

"В свою очередь, Пентагон и до этих официальных шагов, и тем более после, активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37", - сообщили в министерстве.

Как подчеркнули в ведомстве, действия американской стороны оцениваются как угроза и несовместимы с заявленными целями мирного использования космического пространства. "На этом фоне Минобороны России осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности, исключающую возможность внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на земле существующими и перспективными зарубежными космическими средствами", - говорится в сообщении.