Рогозин обсудил с главой NASA вопросы безопасности экипажа МКС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обсудил с главой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном вопросы безопасности экипажей на МКС и совместные планы. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник в Telegram-канале главы Роскосмоса.

"В 19:00 по московскому времени провел по телефону обстоятельный разговор с главой администрации NASA сенатором Биллом Нельсоном. <...> Если кратко и русским языком, то двигаемся дальше, обеспечиваем безопасность наших экипажей на МКС, строим совместные планы", - написал Рогозин.

Он отметил, что ждет, когда Нельсон приедет в Москву. "Жду Билла в Москве, так как, по известным причинам, не могу посетить США. Надеюсь, скоро увидимся", - подчеркнул глава Роскосмоса.