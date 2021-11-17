Грузовой космический корабль Cygnus отстыкуется от МКС 20 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Отстыковка от Международной космической станции американского грузового корабля Cygnus корпорации Northrop Grumman, который в августе доставил на станцию 3,7 тонны полезных грузов, запланирована на 20 ноября. Об этом во вторник сообщило на своем сайте Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Беспилотный корабль Cygnus корпорации Northrop Grumman покинет МКС в субботу, 20 ноября", - говорится в сообщении. Отстыковка космического аппарата, запланирована на 11:00 по времени Восточного побережья США (19:00 мск). Проведение операции будет осуществляться с Земли, при этом за ее ходом будет следить прибывший на МКС на прошлой неделе астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

Отмечается, что после отделения от станции аппарат чуть меньше месяца останется на орбите и с помощью специальных датчиков будет передавать информацию о термозащите корабля, после чего 15 декабря активирует двигатель и направится к Земле, где вместе с загруженными в него мусором и отходами с МКС сгорит в плотных слоях атмосферы.

Данный Cygnus, которому дали имя первого отправившегося в космос американского астронавта с азиатскими корнями Эллисона Онизуки (1946-1986), пристыковался к станции 12 августа. На его борту находились 3D-принтер, в котором используется имитирующий грунт Луны материал для проверки возможности его применения при возведении различных конструкций в будущих космических миссиях, аппарат по очистке воздуха от двуокиси углерода на космических кораблях с применением новых технологий, монтажный кронштейн, а также запасы для экипажа станции и расходные материалы.