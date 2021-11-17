ТАСС открывает корпункт на МКС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Агентство ТАСС первым из мировых СМИ открывает свое постоянное представительство на Международной космической станции (МКС). Меморандум о сотрудничестве, подразумевающий реализацию совместного проекта агентства и Роскосмоса, подписали 17 ноября генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Первым корреспондентом ТАСС на орбите станет Герой России космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции, его новости можно будет прочитать на информационных ресурсах агентства, а фотографии и видео - посмотреть на сайте и официальных страницах в социальных сетях.

По словам Михайлова, ТАСС всегда стремится быть там, где происходят новости. "Раньше мы ограничивались нашей планетой: ТАСС есть во всех регионах России и в более чем 60 странах, в ближайшие годы их количество вырастет. Мы задумались о том, что теперь предметом нашей информационной экспансии мог бы стать космос, и я очень рад, что наше сотрудничество с госкорпорацией "Роскосмос" так быстро и гармонично сложилось, - отметил он. - Для нас невероятная честь считать российских космонавтов нашими коллегами, с нетерпением ждем новостей и удивительных кадров с орбиты".

В свою очередь Рогозин выразил уверенность, что открытие на МКС корпункта ТАСС позволит рассказать об отечественной космонавтике большему количеству людей. "Специальный просветительский проект Роскосмоса и ТАСС направлен на популяризацию деятельности России в космосе. Читатели агентства смогут больше узнать о работе космонавтов на орбите, о научных экспериментах, специфике космического полета. Рассказывать об этом будут непосредственные участники процесса - космонавты Роскосмоса", - подчеркнул глава госкорпорации.

Он также отметил, что совмещение работы космонавта и корреспондента не приведет к конфликту интересов, хотя те, кто работает на орбите, имеют доступ к служебной информации. "Но космонавты глубоко профессиональны, они понимают, где край. Я думаю, что конфликта интересов не будет", - сказал Рогозин.

При этом глава госкорпорации выразил сожаление, что удостоверение сотрудника получил не он. "Конечно, мне обидно, что корочку спецкорреспондента ТАСС получил Мисуркин, а не я", - сказал он. "Мы вас готовы принять на работу по совместительству уже сегодня", - заверил в ответ Михайлов.

Как отметил замначальника Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Олег Кононенко, Мисуркин с энтузиазмом воспринял идею стать первым космическим корреспондентом ТАСС. "[Александр Александрович] с большим позитивом эту идею воспринял. Он постарается сделать все возможное, чтобы эти новости были правдивыми, объективными и с интересом читались", - сказал Кононенко.

Мисуркин отправится в космос 8 декабря на корабле "Союз МС-20" вместе с японским миллиардером Юсаку Маэдзавой и его помощником по бизнесу Ёдзо Хирано. Удостоверение специального корреспондента ТАСС космонавту передадут перед полетом на Байконур.

В настоящий момент почти две тысячи сотрудников обеспечивают работу ТАСС в режиме реального времени. Региональные информационные центры в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге, десятки корпунктов в регионах России, а также 63 представительства агентства в 60 странах позволяют оперативно получать и распространять объективную информацию о событиях в России и мире среди максимально широкой аудитории. В 16 странах, а теперь и на орбите Земли, корреспонденты ТАСС - единственные представители российских СМИ. Ежедневно агентство выпускает около 2 тыс. сообщений и порядка 600-800 фотографий и видеосюжетов от собственных корреспондентов в России и за рубежом, формируя целостную и объективную картину событий.