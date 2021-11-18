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Рогозин заявил, что никаких угроз безопасности экипажа на МКС нет

Гендиректор Роскосмоса отметил, что провел встречу с делегацией NASA, а позже поговорил с главой ведомства Биллом Нельсоном
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Безопасности экипажа Международной космической станции (МКС) и ее работе ничего не угрожает. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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Глава госкорпорации отметил, что во вторник провел встречу с делегацией NASA, а позже поговорил с главой ведомства Биллом Нельсоном. "Мы обсудили ситуацию, связанную со сферой наших компетенций. А сфера наших компетенций - это прежде всего безопасность и поступательное развитие МКС. На сегодняшний момент каких бы то ни было угроз с точки зрения этого направления у нас нет", - заявил Рогозин.

Во вторник глава Роскосмоса написал в своем Telegram-канале, что обсудил с NASA Биллом Нельсоном вопросы безопасности экипажей на МКС и совместные планы.

До этого источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что Рогозин проведет во вторник встречу с прибывшими в Москву представителями американского ведомства, во время которой в том числе будет обсуждаться вопрос сближения МКС с космическим мусором, произошедшим в понедельник. По его словам, с американской стороны в переговорах должны были принять участие руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано, а также помощник директора NASA Роберт Кабана.

В понедельник МКС несколько раз сблизилась с космическим мусором - такая информация поступила от Центра управления полетами в Хьюстоне. Во время первых двух сближений с обломками российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай перешли в "Союз МС-19", американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также немецкий астронавт Маттиас Маурер - на борт Crew Dragon.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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