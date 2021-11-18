Пуск ракеты "Протон" с Байконура перенесли на 12 декабря

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" перенесен с 6 за 12 декабря. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы его переносим на 12 декабря", - отметил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, пуск перенесен в связи с необходимостью доработки разгонного блока.

Ранее эти спутники предполагалось запустить на ракете-носителе "Протон-М" в 2020 году. В сентябре прошлого года гендиректор АО "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" Николай Тестоедов в интервью ТАСС сообщил, что производство спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" задерживается из-за поздней поставки полезной нагрузки для этих аппаратов из Италии в связи с пандемией коронавируса. В декабре прошлого года Рогозин рассказал, что запуск спутников перенесен на конец 2021 года. В середине ноября Роскосмос сообщил о планах запустить их 6 декабря.