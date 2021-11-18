Лунное затмение 19 ноября станет самым долгим за последние пять веков

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Частное затмение Луны продолжительностью почти 3,5 часа, которое будет наблюдаться в пятницу, 19 ноября, станет самым долгим с XV века. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Московского планетария.

Затмение можно будет увидеть с территорий Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии. В России его смогут наблюдать жители Дальнего Востока.

"Частное теневое затмение продлится 3 часа 28 минут (с 10:20 мск до 13:48 мск). <…> Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века. Его можно назвать "почти полным" лунным затмением, так как почти вся Луна зайдет в тень Земли. Большая часть лунного диска приобретет красноватый оттенок", - говорится в сообщении.

Затмения Солнца и Луны происходят каждые полгода. Солнце, Земля и Луна в это время выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Земля, то жители планеты наблюдают лунное затмение.

Когда Луна заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок, это астрономическое явление называют полным затмением. Если же она погружается в тень нашей планеты не до конца, речь идет о частном теневом затмении.

"Луна в ходе своего движения по орбите пройдет через южную часть земной тени. В тень Земли в 12:04 мск погрузятся 0,97 лунного диска", - также уточнили в планетарии.