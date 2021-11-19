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Как выглядело самое продолжительное за 500 лет лунное затмение

Оно длилось 3 часа 28 минут
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Описание
Шанхай, Китай
© REUTERS/Aly Song
Владивосток
© Юрий Смитюк/ТАСС
Палас-де-Рей, Галисия, Испания
© EPA-EFE/Eliseo Trigo
Канзас-Сити, США
© AP Photo/Charlie Riedel
Тоттори, Япония
© Kyodo via Reuters Connect
Брисбен, Австралия
© AAPIMAGE via Reuters Connect

В пятницу, 19 ноября, произошло частное лунное затмение, которое было самым долгим с XV века. Оно длилось 3 часа 28 минут - с 10:20 до 13:48 мск. Это затмение было почти полным - в тень Земли в 12:04 мск погрузилось 0,97 лунного диска.

В большинстве регионов России увидеть редкое явление было нельзя, затмение могли наблюдать только жители Дальнего Востока. Также его можно было видеть с территорий Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии.

Затмения Солнца и Луны происходят каждые полгода. Солнце, Земля и Луна в это время выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Земля, то жители планеты наблюдают лунное затмение. Когда Луна заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок, это астрономическое явление называют полным затмением. Если же она погружается в тень Земли не до конца, речь идет о частном затмении.

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