Как выглядело самое продолжительное за 500 лет лунное затмение

В пятницу, 19 ноября, произошло частное лунное затмение, которое было самым долгим с XV века. Оно длилось 3 часа 28 минут - с 10:20 до 13:48 мск. Это затмение было почти полным - в тень Земли в 12:04 мск погрузилось 0,97 лунного диска.

В большинстве регионов России увидеть редкое явление было нельзя, затмение могли наблюдать только жители Дальнего Востока. Также его можно было видеть с территорий Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии.

Затмения Солнца и Луны происходят каждые полгода. Солнце, Земля и Луна в это время выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Земля, то жители планеты наблюдают лунное затмение. Когда Луна заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок, это астрономическое явление называют полным затмением. Если же она погружается в тень Земли не до конца, речь идет о частном затмении.