Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Gaofen-11-03

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Китай в субботу успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Gaofen-11-03 для нужд городского развития и сельского хозяйства. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен в 09:51 (04:51 мск) при помощи ракеты CZ-4B ("Чанчжэн-4-бэ") с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Он стал 397-м по счету для носителей серии "Чанчжэн".

По данным CASC, данный спутник также будет использоваться при осуществлении землемерных работ, строительстве дорог, при предотвращении и ликвидации стихийных бедствий.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые параллельно осуществляют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите ведется строительство космической станции КНР, которая по плану должна заработать в 2022 году.

Согласно официальному заявлению китайской корпорации, в текущем году КНР собирается осуществить как минимум 40 запусков и поставить новый национальный рекорд.