Рогозин заявил, что противоспутниковое оружие разрабатывалось в России давно

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Нет секрета в том, что Россия давно разрабатывала противоспутниковое оружие. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в субботу в эфире YouTube-канала " Соловьев Live ".

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"Противоспутниковое оружие в России разрабатывалось давно, в этом никакого секрета нет. Просто пришло время, когда министерство обороны провело испытания", - сказал Рогозин.

По его мнению, противоспутниковое оружие - это очевидная вещь, которой Россия должна обладать.

"Противоспутниковое оружие - это очевидная вещь, которой Россия должна обладать, а не только группировкой, которая есть у министерства обороны и которая выводится нашими средствами выведения, которые делаются предприятиями Роскосмоса", - сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что Россия ни от кого не отстает в плане военного космоса. "В плане военного космоса мы точно ни от кого не отстаем", - заявил Рогозин.

Россию беспокоит, что в последние десятилетия американские военные спутники разведки работают очень интенсивно, отметил он.

"Есть тема, которая нас не может не беспокоить - это тема милитаризации космоса. Постепенно мы видим, как последние десятилетия США прежде всего и другие их союзники по НАТО, они постепенно все больше и больше выводят в космос, может, пока еще не оружие, но потенциальные носители этого оружия. И, конечно, военная группировка у США, группировка разведки, она очень интенсивно работает. И нас это тоже не может не смущать", - сказал он.

По словам Рогозина, сейчас есть понимание, что современные войны будут не контактные. "Будущие войны, не дай бог они случатся, они начнутся с космоса", - сказал он.

Во вторник российское военное ведомство сообщило о проведении испытаний, в ходе которых был успешно поражен недействующий российский космический аппарат. Минобороны подчеркнуло, что осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности и напомнило, что главной целью новой стратегии по космосу США является "создание комплексного военного преимущества" в этой сфере. В военном ведомстве подчеркнули, что образовавшиеся после поражения спутника фрагменты не несут угрозы МКС и спутникам, особо отметив, что фрагменты спутника внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.