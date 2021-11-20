Космонавт Шкаплеров заявил, что верит в инопланетян

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Космонавт Антон Шкаплеров заявил, что верит в инопланетян, хотя не видел их. Об этом он сообщил в субботу в эфире YouTube-канала " Соловьев Live ".

"Господа Бога мы не видели, но мы уверены, что он нас видит, оберегает, это уж точно. Я инопланетян не видел, хотя верю, что наверняка они есть. Не можем мы в таком безграничном пространстве, как вселенная, быть только одни", - сказал Шкаплеров.

В настоящее время Шкаплеров находится на МКС в составе 66-й длительной экспедиции вместе с космонавтом Роскосмоса Петром Дубровым, астронавтами NASA Марком Ванде Хаем, Раджой Чари, Томом Маршберном, Кайлой Бэррон и астронавтом ESA Маттиасом Маурером.