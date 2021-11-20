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Корабль "Орел" получит возможность стыковаться с американской окололунной станцией

Россия и США должны продолжать высокий уровень сотрудничества, подчеркнул гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российский перспективный корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией Gateway. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Он ["Орел"] должен иметь техническую возможность состыковаться в случае необходимости с американской окололунной станцией Gateway. Мы это обсуждали, ударили по рукам, договорились, что, как бы ни складывались отношения на земле, мы должны продолжать высокий уровень сотрудничества", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин обсудил с представителем NASA во время 72-го Международного астронавтического конгресса в Дубае возможность стыковки российского корабля "Орел" к перспективной американской окололунной станции после завершения его летно-конструкторских испытаний.

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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