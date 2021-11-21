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ТАСС на МКС

Индикатором невесомости экипажа с космонавтом-спецкором ТАСС будет Грогу из "Мандалорца"

По словам космонавта-корреспондента Александра Мисуркина, этот герой является примером сказочного героя, когда "сила сочетается с мудростью, держится очень скромно и посвящает себя созиданием добра"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Индикатором невесомости корабля "Союз МС-20" станет фигурка Грогу из сериала "Мандалорец" вселенной "Звездных войн", известного как Малыш Йода. Об этом сообщил космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, который станет первым специальным корреспондентом ТАСС на МКС.

"Сегодня я хочу познакомить с нашим индикатором невесомости. И это всем знакомый и полюбившийся малыш Грогу", - написал Мисуркин на своей странице "ВКонтакте".

По словам космонавта-корреспондента, этот герой является примером сказочного героя, когда "сила сочетается с мудростью, держится очень скромно и посвящает себя созиданием добра". Это, подчеркнул Мисуркин, полностью отвечает жизненным ценностям экипажа.

Космонавт сопроводил публикацию фотографией индикатора невесомости, которого он возьмет с собой на орбиту.

ТАСС и Роскосмос подписали 17 ноября Меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на Международной космической станции (МКС). Первым корреспондентом ТАСС на орбите станет Герой России космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции, его новости можно будет прочитать на информационных ресурсах агентства, а фотографии и видео посмотреть на сайте и официальных страницах в социальных сетях.

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ТАСС на МКС
ТАСС на МКС
Командир отряда космонавтов вручил Александру Мисуркину удостоверение спецкора ТАСС
ТАСС и Роскосмос подписали 17 ноября Меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на Международной космической станции
Командир отряда космонавтов вручил Александру Мисуркину удостоверение спецкора ТАСС
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