Индикатором невесомости экипажа с космонавтом-спецкором ТАСС будет Грогу из "Мандалорца"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Индикатором невесомости корабля "Союз МС-20" станет фигурка Грогу из сериала "Мандалорец" вселенной "Звездных войн", известного как Малыш Йода. Об этом сообщил космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, который станет первым специальным корреспондентом ТАСС на МКС.

"Сегодня я хочу познакомить с нашим индикатором невесомости. И это всем знакомый и полюбившийся малыш Грогу", - написал Мисуркин на своей странице "ВКонтакте".

По словам космонавта-корреспондента, этот герой является примером сказочного героя, когда "сила сочетается с мудростью, держится очень скромно и посвящает себя созиданием добра". Это, подчеркнул Мисуркин, полностью отвечает жизненным ценностям экипажа.

Космонавт сопроводил публикацию фотографией индикатора невесомости, которого он возьмет с собой на орбиту.

ТАСС и Роскосмос подписали 17 ноября Меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на Международной космической станции (МКС). Первым корреспондентом ТАСС на орбите станет Герой России космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции, его новости можно будет прочитать на информационных ресурсах агентства, а фотографии и видео посмотреть на сайте и официальных страницах в социальных сетях.