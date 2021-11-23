Орбитальный телескоп запустят не раньше 22 декабря

ПАРИЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Запуск орбитального телескопа James Webb переносится на 22 декабря 2021 года. Об этом сообщило в понедельник Европейское космическое агентство (ЕКА).

"Дата готовности к запуску космического телескопа James Webb переносится, он состоится не ранее 22 декабря 2021 года", - говорится в заявлении агентства.

Перенос связан с инцидентом, который произошел в ходе подготовки к запуску на космодроме Куру во Французской Гвиане. "Техники готовились прикрепить его к адаптеру ракеты-носителя, который используется для интеграции телескопа с верхней ступенью ракеты Ariane 5. Внезапное незапланированное снятие зажимной ленты, которая должна была крепить James Webb к адаптеру ракеты-носителя, вызвало вибрацию по всему телескопу", - пояснили в ЕКА.

Теперь комиссии под руководством Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предстоит оценить возможный ущерб и провести необходимые проверки, чтобы убедиться, что никакие части телескопа не были повреждены.

Изначально запуск планировался на 18 декабря. Ракета Ariane 5 доставит телескоп на орбиту, где после отделения от ракеты-носителя телескоп на протяжении четырех недель будет двигаться к пункту назначения во вторую точку Лагранжа, уточняет ЕКА. Эта точка находится в четыре раза дальше от Земли, чем Луна, на расстоянии 1,5 млн км на противоположной от Солнца стороне.

О телескопе

James Webb - это совместный проект NASA, ЕКА и Канадского космическим агентства (ККА). По данным американского интернет-портала SpaceNews, NASA вложило в проект $8,8 млрд, ЕКА - $815 млн, включая стоимость ракеты и запуска, ККА - $165 млн.

Телескоп, названный в честь Джеймса Уэбба, руководителя программы "Аполлон", позволившей человеку побывать на Луне, должен заменить на орбите обсерваторию "Хаббл". Первоначально предполагалось, что это произойдет в 2013 году, но конструкторские работы сильно отстали от графика. Лишь в ноябре 2016 года завершилась сборка основных сегментов James Webb и было объявлено, что специалисты теперь приступают к их наземным испытаниям. Как признал помощник директора NASA Томас Зурбукен, создатели телескопа "недооценили технологическую сложность" проекта.

На обсерватории установлено зеркало диаметром 6,5 м - самое крупное из когда-либо выводившихся на орбиту. James Webb будет изучать древнейшие во Вселенной звезды и галактики, сформировавшиеся после Большого взрыва, а также заниматься поиском потенциально пригодных для жизни планет. Расчетный срок его эксплуатации - 10 лет.