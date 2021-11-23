Китай произвел успешный запуск спутника дистанционного зондирования Земли

ПЕКИН, 23 ноября. /ТАСС/. Китай во вторник вывел на заданную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen-3-02. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Согласно сообщению, опубликованному в официальном аккаунте корпорации в соцсети WeChat, запуск состоялся в 07:45 по местному времени (02:45 мск) с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу) при помощи ракеты-носителя Long March 4C.

Спутник будет использоваться в области предотвращения морских катастроф и ликвидации их последствий, в целях мониторинга и защиты окружающей среды, а также для нужд сельского хозяйства и метеорологии.

Нынешний запуск стал 398-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".