Рисунок восьмилетней украинки нанесут на ракету Ariane 5, которую запустят в 2023 году

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Восьмилетняя Ярина Закалюжная из города Житомира победила в конкурсе рисунков Европейского космического агентства, теперь копию ее работы нанесут на корпус ракеты Ariane 5, которая отправится в космос в 2023 году. Об этом во вторник сообщило украинское издание "Общественное".

"На рисунке изображено, как планета Земля передает Юпитеру корабль, который будет его исследовать, а его спутники смотрят, что происходит. Один спутник очень испугался, второй удивился, а третий заснул", - рассказала журналистам девочка.

Участие в международном конкурсе рисунков приняли 2600 детей из 63 стран мира. Финалистами стали 12 художников, но победу организаторы присудили Закалюжной. Отец девочки Леонид Закалюжный рассказал, что дочь рисует с двух лет. "Обещают, что рисунок Яринки будет изображен на ракете, которая выведет межпланетную станцию на орбиту, а дальше она полетит к Юпитеру", - отметил он.

Запуск ракеты Ariane 5 запланирован на 2023 год, она выведет в космос аппарат для изучения Юпитера. Если эпидемическая ситуация в мире улучшится, то в 2023 году Ярина вместе с родителями сможет присутствовать на запуске этой ракеты, отмечает издание.