Новый модуль-порт для МКС "Причал" запустят с Байконура в среду

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 24 ноября. /ТАСС/. Новый российский узловой модуль "Причал" будет запущен к Международной космической станции в среду. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"В соответствии с российской программой полета Международной космической станции на 24 ноября 2021 года запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с транспортным грузовым кораблем-модулем "Прогресс М-УМ" и узловым модулем "Причал", - сообщили в госкорпорации.

Старт запланирован на 16:06:36 мск. Примерно через девять минут головная часть в составе корабля и модуля отделится от третьей ступени ракеты-носителя. Полет к МКС займет двое суток. Стыковка к многоцелевому лабораторному модулю "Наука" ожидается в 18:25 мск 26 ноября.

Сейчас стыковочный узел модуля "Наука" занят грузовым кораблем "Прогресс МС-17". Его расстыковка со станцией запланирована на 14:18 мск 25 ноября.

Задачи модуля

Масса выводимой нагрузки составит 8,18 тонн. Как сообщил ТАСС историк космонавтики Александр Железняков, это будет рекорд массы полезной нагрузки для запусков к МКС на ракете-носителе "Союз-2".

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новый модуль позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового корабля "Орел". Всего к нему смогут стыковаться пять объектов. Первая стыковка пилотируемого корабля к "Причалу" запланирована 18 марта.

Кроме того, корабль-модуль должен также доставить на борт МКС около 700 кг различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания для экипажа 66-й основной экспедиции.