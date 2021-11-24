Ракета с зондом для проверки системы защиты Земли от астероидов стартовала в США

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с зондом DART (Double Asteroid Redirection Test - "Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида"), который призван протестировать первую в своем роде защиту Земли от потенциально опасных космических объектов, стартовала в США. Трансляция ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск ракеты состоялся с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии во вторник в 22:21 по местному времени (09:21 мск, 24 ноября).

После выхода в открытый космос зонд DART отделится от Falcon 9 и полетит в направлении двойного астероида Дидим - Диморф, который, как и Земля, вращается вокруг Солнца. Как ожидается, аппарат столкнется с меньшим из них - Диморфом - на скорости около 24 тыс. км/ч осенью 2022 года. Специалистам предстоит непростая задача, отмечают в NASA. "Астероид, с которым мы пытаемся столкнуться, размером с футбольный стадион, а попасть мы в него должны объектом размером с холодильник", - рассказала накануне руководитель подразделения планетологии NASA Лори Глэйз,

В результате удара аппарата орбита Диморфа, который вращается вокруг более крупного Дидима длиной в 760 м, должна будет отклониться "на долю процента". Ученые рассчитывают, что этого будет достаточно для того, чтобы они смогли зафиксировать отклонение с помощью телескопов с Земли. Цель эксперимента заключается в том, чтобы отработать методику, с помощью которой в будущем в случае появления действительно опасных для планеты астероидов специалисты могли бы изменять траекторию их движения.

Для работы всех систем зонда на нем будут установлены солнечные батареи последнего поколения, переоборудованием на которые в этом году занялись на Международной космической станции. Также на борту зонда будет размещен небольшой спутник LICIACube (Light Italian Cubesat for Imaging Asteroids - "Легкий итальянский спутник для фотографирования астероидов"), разработанный компанией Argotec. По планам ученых, за 10 дней до даты столкновения DART выпустит его для фотографирования астероида, а также LICIACube станет дополнительным средством фиксации столкновения зонда с Диморфом.

NASA в 2016 году создало Управление по координации мер по защите Земли от астероидов. В рамках этой программы в околоземном пространстве в пределах 48 млн км от Земли осуществляется поиск астероидов и комет, которые могли бы угрожать Земле, ведется сбор данных об их размерах, орбитах и химическом составе, а также анализ возможных последствий их падения на Землю.