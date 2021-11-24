Уклонения МКС от фрагмента ракеты SpaceX не требуется

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Коррекции орбиты МКС из-за сближения с фрагментом ракеты компании SpaceX на данный момент не требуется. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

какие взаимные интересы могут быть у SpaceX и Роскосмоса

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"По состоянию на 24 ноября 2021-го данный фрагмент не представляет угрозы для МКС, проведение маневра уклонения не требуется", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, минимальное расстояние между МКС и космическим мусором составит более 5,3 км. "Ситуация находится под контролем", - подчеркнули в госкорпорации.

В настоящий момент станция и экипаж, который находится на борту МКС, работают в обычном режиме. Ситуацию контролируют специалисты Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш (входит в Роскосмос).

Накануне в Роскосмосе сообщили, что утром 25 ноября ожидается сближение фрагмента американской ракеты-носителя Falcon 9, запущенной в 2019 году, с Международной космической станцией.

В прошлый понедельник МКС несколько раз сблизилась с космическим мусором - такая информация поступила от Центра управления полетами в Хьюстоне. Во время первых двух сближений с обломками российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай перешли в "Союз МС-19", американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также немецкий астронавт Маттиас Маурер - на борт корабля Crew Dragon.