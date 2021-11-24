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Глава NASA планирует посетить Россию и встретиться с Рогозиным

Билл Нельсон не сообщил дату планируемой поездки

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон намерен приехать в Москву и провести встречу с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Об этом он сообщил в интервью порталу SpaceNews, опубликованном в среду.

На прошлой неделе главы ведомств обсудили вопросы безопасности экипажей на Международной космической станции (МКС) и совместные планы. Стороны не прекращают переговоры по будущему развитию станции, а также по вопросу перекрестных полетов двух стран к ней. "Мы продолжим вести дискуссии и, может быть, сможем сделать какие-то объявления, когда я приеду в Москву", - сказал Нельсон, однако не сообщил дату планируемой поездки.

Российское военное ведомство 16 ноября сообщило о проведении испытаний, в ходе которых был успешно поражен недействующий российский космический аппарат. Минобороны подчеркнуло, что осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности и напомнило, что главной целью новой стратегии по космосу США является "создание комплексного военного преимущества" в этой сфере.

В военном ведомстве подчеркнули, что образовавшиеся после поражения спутника фрагменты не несут угрозы МКС и спутникам, особо отметив, что фрагменты спутника внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.

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