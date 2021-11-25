Перекрестные полеты россиян и американцев на МКС начнутся не ранее осени 2022 года

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Полеты российских космонавтов на космических кораблях Crew Dragon, а американских астронавтов - на "Союзах" (так называемые перекрестные полеты) начнутся не ранее осени 2022 года. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Уточняются и роли в этом экипаже [корабля "Союз МС-22"], и в принципе, если нам удастся согласовать все необходимые документы, перекрестные полеты самое раннее могут начаться осенью 2022 года. Не исключено, что экипаж будет уточняться дальше", - отметил Крикалев.

По словам исполнительного директора госкорпорации, вопрос перекрестных полетов требует согласования с правительством, чем сейчас и занимается Роскосмос.

В настоящий момент в состав экипажа "Союза МС-22" (МКС-68) входят Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин.

В конце октября гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил мнение, что корабли Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX наработали достаточный опыт, чтобы российские космонавты могли летать на них в рамках перекрестных полетов. Сейчас, уточнил чуть позже глава госкорпорации, идет обсуждение составов экипажей.