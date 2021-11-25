Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Китайская ракета-носитель Kuaizhou-1A ("Куайчжоу-1-эй") в четверг вывела в космос спутник дистанционного зондирования Земли "Шиянь-11". Об этом сообщило CCTV.

Запуск состоялся с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу) в 07:41 по пекинскому времени (02:41 мск). Аппарат успешно вышел на заданную орбиту.

Спутник будет использоваться для наблюдения за земной поверхностью, городского планирования, оценки урожая, предотвращения и борьбы с последствиями стихийных бедствий, а также в других целях.

Kuaizhou-1 (с кит. "Быстрая лодка") - китайская ракета-носитель легкого класса, предназначенная для запуска небольших спутников. Первоначально ракета запускалась в версии Kuaizhou-1 (KZ-1), затем стала использоваться ее улучшенная модификация Kuaizhou-1A (KZ-1A).

Kuaizhou-1A - трехступенчатая твердотопливная ракета-носитель. Длина (высота) эксплуатируемой версии составляет около 20 м, максимальный диаметр - 1,4 м, стартовая масса - до 30 т, грузоподъемность - до 300 кг при запуске на низкую околоземную орбиту, а на солнечно-синхронную - от 200 до 250 кг.

Работы по проекту велись с 2009 года Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) - проект используется ее подразделением по коммерческим запускам ExPace. В ноябре 2014 года ракета Kuaizhou-1 была представлена широкой публике на Китайской международной авиакосмической выставке в городе Чжухай.