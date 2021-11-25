Запущенный с Плесецка военный спутник принят на управление ВКС России

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Запущенный в четверг с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союз-2.1б" военный спутник принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил РФ, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России боевым расчетом Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы аппарата функционируют в штатном режиме. После принятия на управление ему присвоен порядковый номер "Космос-2552".

Боевые расчеты Космических войск уже 51-й раз провели пуск ракеты "Союз-2", летные испытания которой начались на космодроме Плесецк в 2004 году. Ракета "Союз-2" пришла на смену ракетам-носителям "Союз-У". С 1973 по 2012 год с Плесецка было запущено 435 таких носителей.