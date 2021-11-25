NASA запланировало отправку грузового корабля к МКС на 21 декабря

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Очередной запуск грузового корабля Dragon компании SpaceX с целью пополнения запасов на Международной космической станции (МКС) намечен на 21 декабря. Об этом сообщило в среду на своем сайте Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) запланирован 21 декабря на 05:06 по времени Восточного побережья США (13:06 мск - прим. ТАСС). Это будет уже 24-я коммерческая миссия по доставке грузов на МКС на кораблях SpaceX. На борту Dragon будет находиться продовольствие, другие припасы, оборудование и материалы для различных экспериментов", - отметило ведомство.

Стыковка с МКС произойдет в автоматическом режиме 22 декабря ориентировочно в 04:30 по времени Восточного побережья США (12:30 мск). Dragon пробудет на орбите около месяца, прежде чем вернется на Землю, приводнившись в Атлантическом океане, добавило NASA.

Среди оборудования для исследований, которое отравится на станцию, - переносной 3D-биопринтер, призванный воспроизводить с помощью биоматериалов, включающих живые клетки, сложные структуры, такие как кожные покровы или кровеносные сосуды. Предполагается отработать технологию, которая в будущем может быть использована для воссоздания, к примеру, кожного покрова непосредственно на ожоговых или иных ранах. Dragon привезет на МКС и стиральный порошок Tide, производители которого хотят понять, насколько он будет эффективен в условиях невесомости.

Грузы на станцию, помимо кораблей SpaceX, доставляют с американской стороны по контракту с NASA корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman.

На МКС вахту сейчас несут россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также немец Маттиас Маурер.