Узловой модуль "Причал" пристыкуется к МКС 26 ноября

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Корабль "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал", запущенный 24 ноября с космодрома Байконур, пристыкуется к Международной космической станции (МКС) вечером в пятницу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Стыковка корабля-модуля "Прогресс М-УМ" с узловым модулем с МКС запланирована на 26 ноября в 18:26 мск", - отметили в госкорпорации.

Модуль причалит к стыковочному узлу многоцелевого лабораторного модуля "Наука", освобожденному накануне грузовым кораблем "Прогресс МС-17".

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с кораблем и модулем стартовала в 16:06 мск в среду. Стыковка выполнялась по двухсуточной схеме. Масса выведенной нагрузки составила 8,18 тонны. Как сообщил ТАСС историк космонавтики Александр Железняков, это рекорд массы полезной нагрузки для запусков к МКС на ракете-носителе "Союз-2".

Новый модуль позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового корабля "Орел". Всего к нему смогут стыковаться пять объектов. Впервые пилотируемый корабль "Союз" должен причалить к новому узловому модулю 18 марта следующего года.

Также корабль-модуль доставит на борт МКС около 700 кг различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания для экипажа 66-й основной экспедиции.