Члены экипажа МКС отметили День благодарения яблочным сидром и индейкой

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Члены экипажа Международной космической станции отметили День благодарения на ее борту, на праздничном столе были яблочный сидр и копченая индейка. Об этом сообщил в пятницу российский космонавт Антон Шкаплеров.

На фотографиях с праздника, размещенных Шкаплеровым на его странице в Instagram, видны упаковки, на которых написано "яблочный сидр", "копченая индейка".

В свою очередь в Роскосмосе рассказали ТАСС, что алкоголь на станции запрещен. "Употребление алкогольных напитков на МКС запрещено. На фотографии изображены продукты американского рациона питания. Соответственно, было бы правильным обратиться за комментарием к американской стороне", - сказали в госкорпорации.

День благодарения был объявлен национальным праздником США в 1863 году по решению 16-го президента страны Авраама Линкольна (1809-1865). В 1941 году Конгресс США принял резолюцию, по которой праздник стали отмечать каждый четвертый четверг ноября. Однако зародилась эта традиция еще в 1621 году, когда первые поселенцы из Плимутской колонии на территории нынешнего штата Массачусетс после сбора урожая решили устроить праздник.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.