Мировой космический рынок в 2020 году сократился на 0,3%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Мировой космический рынок показал спад в 2020 году. Об этом говорится в презентации заместителя генерального директора по стратегическому развитию головной экономической научно-исследовательской организации ракетно-космической промышленности АО "Организация "Агат" (входит в Роскосмос) Алексея Пивкина.

"Мировой космический рынок сократился на 0,3% и составил $333,4 млрд", - говорится в презентации, представленной на отраслевом совещании "Фотовольтаика-2021", проходящем в НПП "Квант".

Согласно материалам, такая тенденция связана с пандемией коронавируса. До 2030 года ожидается небольшой рост рынка в сегментах спутниковой связи, спутникового оборудования и других.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 260,1 млн человек, около 5,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 502 879 случаев заражения, выздоровел 8 200 971 человек, умерли 270 292. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.