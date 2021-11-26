Узловой модуль "Причал" состыковался с МКС

КОРОЛЕВ /Московская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Узловой модуль "Причал" в составе корабля "Прогресс М-УМ", запущенный в среду с космодрома Байконур, причалил к стыковочному узлу многоцелевого лабораторного модуля "Наука", передает корреспондент ТАСС из Центра управления полетами (ЦУП, входит в Роскосмос).

Стыковка проходила в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами (ЦУП, входит в Роскосмос) с Земли и космонавтов - с борта МКС.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с кораблем и модулем стартовала в 16:06 мск в среду. Стыковка выполнялась по двухсуточной схеме. Масса выведенной нагрузки составила 8,18 тонны. Как сообщил ТАСС историк космонавтики Александр Железняков, это рекорд массы полезной нагрузки для запусков к МКС на ракете-носителе "Союз-2".

Новый модуль позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового корабля "Орел". Всего к нему смогут стыковаться пять объектов. Впервые пилотируемый корабль "Союз" должен причалить к новому узловому модулю 18 марта следующего года.

Также корабль-модуль доставил на борт МКС около 700 кг различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания для экипажа 66-й основной экспедиции.