{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рогозин назвал будущие узловые модули "суставами" российской орбитальной станции

Глава Роскосмоса отметил, что архитектура "Причала" будет отличаться от МКС

КОРОЛЕВ /Московская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Узловой модуль "Причал" станет прототипом подобных модулей для Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которые будут "суставами" ее космического тела. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Центре управления полетами (ЦУП).

"Это один из важнейших прототипов создания РОСС, архитектура которой будет отличаться от МКС. Она должна быть такой, чтобы она была вечной: модули, которые отыгрывают ресурс, будут отцепляться от станции и она будет наращиваться в другом направлении с помощью таких узловых модулей, которые будут некими суставами нового большого металлического конструкторского инженерного тела", - сказал Рогозин.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с кораблем и модулем стартовала в 16:06 мск в среду, а в пятницу "Причал" пристыковался к модулю "Наука".

Новый модуль позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового корабля "Орел". Всего к нему смогут стыковаться пять объектов. Впервые пилотируемый корабль "Союз" должен причалить к новому узловому модулю 18 марта следующего года.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
Роскосмос начнет эскизное проектирование РОСС на свои средства
По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, согласие по проекту будет связано не с конкретными параметрами финансирования работ, а с принципиальным решением об их развертывании
Читать полностью