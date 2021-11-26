Космонавты на МКС открыли переходные люки в новый российский модуль "Причал"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Космонавты Антон Шкапплеров и Петр Дубров открыли переходные люки и перешли в новый российский модуль "Причал" на МКС. Об этом сообщили в Twitter Роскосмоса.

"Космонавты Роскосмоса Антон Шкапплеров и Петр Дубров перешли в новый российский модуль Международной космической станции - "Причал", - говорится в сообщении.

По информации корпорации, люки со стороны модуля "Наука" и со стороны "Причала" были открыты в 22:39 мск.