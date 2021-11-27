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Пуск ракеты "Союз" с космодрома Куру ожидается в ночь на 2 декабря

В пресс-службе Роскосмоса уточнили, что "по времени Гвианского космического центра это будет 21:31 1 декабря"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с двумя космическими аппаратами Galileo FOC запланирован на 03:31 мск 2 декабря (21:31 1 декабря по местному времени). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

"В соответствии с графиком пусков, утвержденным госкорпорацией "Роскосмос", пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" и двумя космическими аппаратами Galileo FOC запланирован в 03:31 по московскому времени 2 декабря 2021 года. По времени Гвианского космического центра это будет 21:31 1 декабря", - отметили в пресс-службе.

Ранее ракета-носитель "Союз-СТ-Б" со спутниками была вывезена на стартовый стол Гвианского космического центра (космодром Куру) во Французской Гвиане.

"Союз в ГКЦ" - международный космический проект госкорпорации "Роскосмос", Европейского космического агентства, Национального центра космических исследований Франции и кооперации ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России и Франции.

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