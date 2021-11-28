Рогозин призвал весь мир интересоваться космосом

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил мнение, что космосом нужно интересоваться "всем миром".

"Я считаю, что надо всем миром интересоваться космосом, потому что только там рождаются чудеса", - сказал Рогозин в Государственном Кремлевском дворце перед торжественной церемонией вручения VII Всероссийской премии "За верность науке".

По словам главы госкорпорации, невозможно делать космос популярным в стране, если нет реальной работы по развитию космической деятельности. "Наличие космической деятельности у страны говорит о наличии интеллекта и желании его развивать. Популяризация космической деятельности - это и есть популяризация науки и самых передовых технологий", - подчеркнул он.

Сейчас отечественная космонавтика, напомнил Рогозин, стоит на пороге открытия лунной и марсианской программ, которые начинаются в следующем году. "Неужели это неинтересно нашему населению? Безумно интересно", - отметил глава госкорпорации.

Премия "За верность науке" вручается ежегодно. Участниками могут стать журналисты, освещающие тему российской науки, популяризаторы науки, ученые и представители бизнеса, которые внесли заметный вклад в поддержку престижа профессиональной научной деятельности и популяризации отечественных научных достижений. Оценивает поданные на премию заявки экспертный совет, в который входят ученые, журналисты, широко освещающие научную тематику, представители государственных органов власти, частных фондов, компаний, некоммерческих организаций, вузов, научно-исследовательских институтов.