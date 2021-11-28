Рогозин заявил, что зрители перенесутся на МКС во время просмотра фильма "Вызов"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал, что зрители фильма "Вызов" сами перенесутся на Международную космическую станцию во время просмотра.

"Вы почувствуете, что вы сами переноситесь на МКС, вы все это прочувствуете, потому что это будет не фальшивый фильм. Это настоящие эмоции", - сказал Рогозин на торжественной церемонией вручения VII Всероссийской премии "За верность науке".

Глава Роскосмоса отметил, что видел отдельные кадры фильма, снятые режиссером Климом Шипенко на МКС. "Это бесподобные кадры", - подчеркнул он.

По словам Рогозина, съемки фильма должны завершиться до конца 2022 года.

Космическая драма под рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Для проведения съемок в космосе 5 октября на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Фильм рассказывает о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.