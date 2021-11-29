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Компания SpaceX выведет на орбиту 53 спутника для сети Starlink

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома намечен на 2 декабря

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX планирует 2 декабря вывести на орбиту еще 53 мини-спутника для своей сети Starlink. Об этом сообщил в воскресенье специализированный портал Spaceflightnow.com.

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Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида намечен на 18:20 1 декабря по времени восточного побережья США (02:20 мск 2 декабря). 13 ноября компания также доставила на орбиту 53 спутника.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. Как заверяет компания, она сможет обеспечивать широкополосный доступ в интернет со скоростью 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

С мая 2019 года SpaceX уже вывела на орбиту более 1,8 тысячи спутников.

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